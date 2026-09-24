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Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 4
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 5
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 6
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 7
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 8
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 9
Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Heavy Love (25th Anniversary)
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 3
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 4
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 5
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 6
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 7
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 8
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 9
  • Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Heavy Love (25th Anniversary)
Трек-лист
Heavy Love, Midnight Train, I Got A Problem, I Need You Tonight, Saturday Night Fish Fry, Had A Bad Night, Are You Lonely For Me Baby, I Just Want To Make Love To You, Did Somebody Make A Fool Out Of You, When The Time Is Right, Let Me Show You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Heavy Love, Midnight Train, I Got A Problem, I Need You Tonight, Saturday Night Fish Fry, Had A Bad Night, Are You Lonely For Me Baby, I Just Want To Make Love To You, Did Somebody Make A Fool Out Of You, When The Time Is Right, Let Me Show You



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Heavy Love (25th Anniversary)
Трек-лист
Heavy Love, Midnight Train, I Got A Problem, I Need You Tonight, Saturday Night Fish Fry, Had A Bad Night, Are You Lonely For Me Baby, I Just Want To Make Love To You, Did Somebody Make A Fool Out Of You, When The Time Is Right, Let Me Show You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Heavy Love, Midnight Train, I Got A Problem, I Need You Tonight, Saturday Night Fish Fry, Had A Bad Night, Are You Lonely For Me Baby, I Just Want To Make Love To You, Did Somebody Make A Fool Out Of You, When The Time Is Right, Let Me Show You


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - Heavy Love (coloured) (8719262032057) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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