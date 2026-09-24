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Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 1
Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 2
Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 1
  • Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 2
  • Виниловая пластинка Nino, Carlos Placenta 0789993994229 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка

Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой Placenta от талантливого музыканта Carlos Nino. Этот двойной LP порадует вас глубокими мелодиями, атмосферными звуками и качественным звучанием. Каждый трек на этой пластинке наполнен эмоциями и неповторимым стилем Carlos Nino. Если вы ищете возможность добавить в свою музыкальную коллекцию что-то особенное, то купить виниловую пластинку Carlos Nino / Placenta станет отличным выбором для истинных ценителей музыки.

Отзывы о товаре Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Окунитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой Placenta от талантливого музыканта Carlos Nino. Этот двойной LP порадует вас глубокими мелодиями, атмосферными звуками и качественным звучанием. Каждый трек на этой пластинке наполнен эмоциями и неповторимым стилем Carlos Nino. Если вы ищете возможность добавить в свою музыкальную коллекцию что-то особенное, то купить виниловую пластинку Carlos Nino / Placenta станет отличным выбором для истинных ценителей музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlos Nino - Placenta (0789993994229) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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