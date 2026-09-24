Freedom Call - Silver Romance (coloured) (0886922491610) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
Silver Romance
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 676223
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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922491610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
Silver Romance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silver Romance, Symphony of Avalon, Supernova, Infinity, Out of Space, Distant Horizon, In Quest of Love, Blue Giant, Meteorite, Big Bang Universe, New Haven, High Above, Metal Generation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Freedom Call - Silver Romance (coloured) (0886922491610) виниловая пластинка
Виниловая пластинка "Freedom Call / Silver Romance (Coloured) (2LP)" — это идеальный выбор для настоящих ценителей качественной музыки и коллекционеров. Этот альбом выделяется не только своим захватывающим звучанием, но и великолепным оформлением, которое включает в себя красочные виниловые пластинки. "Silver Romance" переносит слушателей в атмосферу эмоциональных музыкальных путешествий, переполненных мощной энергией и романтическими мелодиями. Каждая композиция восхищает своей мелодичностью и продуманной аранжировкой. Если вы хотите добавить нечто особенное в свою коллекцию, вам стоит купить виниловую пластинку "Freedom Call / Silver Romance" и насладиться любимой музыкой в ее настоящем, винтажном звучании!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922491610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom Call
Альбом (сингл)
Silver Romance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silver Romance, Symphony of Avalon, Supernova, Infinity, Out of Space, Distant Horizon, In Quest of Love, Blue Giant, Meteorite, Big Bang Universe, New Haven, High Above, Metal Generation
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка "Freedom Call / Silver Romance (Coloured) (2LP)" — это идеальный выбор для настоящих ценителей качественной музыки и коллекционеров. Этот альбом выделяется не только своим захватывающим звучанием, но и великолепным оформлением, которое включает в себя красочные виниловые пластинки. "Silver Romance" переносит слушателей в атмосферу эмоциональных музыкальных путешествий, переполненных мощной энергией и романтическими мелодиями. Каждая композиция восхищает своей мелодичностью и продуманной аранжировкой. Если вы хотите добавить нечто особенное в свою коллекцию, вам стоит купить виниловую пластинку "Freedom Call / Silver Romance" и насладиться любимой музыкой в ее настоящем, винтажном звучании!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Freedom Call - Silver Romance (coloured) (0886922491610) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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