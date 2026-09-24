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Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка

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Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 1
Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 2
Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 1
  • Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 2
  • Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
E Works
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863157845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky

Отзывы о товаре Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
E Works
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863157845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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