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Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pyramidion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644813516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pyramidion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pyramidion, Xingu (Live), Aramanu (Live), Pixel Dream (Live), Sultana Detrii (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pyramidion, Xingu (Live), Aramanu (Live), Pixel Dream (Live), Sultana Detrii (Live)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644813516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pyramidion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pyramidion, Xingu (Live), Aramanu (Live), Pixel Dream (Live), Sultana Detrii (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pyramidion, Xingu (Live), Aramanu (Live), Pixel Dream (Live), Sultana Detrii (Live)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Pyramidion (0802644813516) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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