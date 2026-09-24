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Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка

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Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 1
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 2
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 3
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 4
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 5
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 6
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 7
Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mountain
Альбом (сингл)
Climbing!
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 1
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 2
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 3
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 4
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 5
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 6
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 7
  • Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mountain
Альбом (сингл)
Climbing!
Трек-лист
Mississippi Queen, Imaginary Western, Never In My Life, Silver Paper, For Yasgurs Farm, To My Friend, The Laird, Sittin On A Rainbow, Boys In The Band
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка

Американская хард-рок группа Mountain была основана в 1969 году Лесли Уэстом, Феликсом Паппаларди, Стивом Найтом и Норманом Смартом. В следующем году они выпустили свой дебютный альбом Climbing!, который достиг 17 места в чарте лучших альбомов США Billboard. В него вошли самые известные песни группы - Mississippi Queen, ставшая хитом, и Never in My Life, которая регулярно звучала в эфире современных FM-радиостанций. Обе песни исполнил Уэст, а Паппаларди стал вокалистом еще одной любимой радиостанцией композиции Theme for an Imaginary Western (написанной совместно с Джеком Брюсом). Альбом Climbing! выпущен на черном виниле и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mountain
Альбом (сингл)
Climbing!
Трек-лист
Mississippi Queen, Imaginary Western, Never In My Life, Silver Paper, For Yasgurs Farm, To My Friend, The Laird, Sittin On A Rainbow, Boys In The Band
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Американская хард-рок группа Mountain была основана в 1969 году Лесли Уэстом, Феликсом Паппаларди, Стивом Найтом и Норманом Смартом. В следующем году они выпустили свой дебютный альбом Climbing!, который достиг 17 места в чарте лучших альбомов США Billboard. В него вошли самые известные песни группы - Mississippi Queen, ставшая хитом, и Never in My Life, которая регулярно звучала в эфире современных FM-радиостанций. Обе песни исполнил Уэст, а Паппаларди стал вокалистом еще одной любимой радиостанцией композиции Theme for an Imaginary Western (написанной совместно с Джеком Брюсом). Альбом Climbing! выпущен на черном виниле и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mountain - Climbing! (8719262034686) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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