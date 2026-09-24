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Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Hubbard, Freddie Open Sesame 8436569193662
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675977
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Open Sesame, But Beautiful, Gypsy Blue, All or Nothing at All, One Mint Julep, Hubs Nub, Azil (Bonus track)

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Open Sesame, But Beautiful, Gypsy Blue, All or Nothing at All, One Mint Julep, Hubs Nub, Azil (Bonus track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Open Sesame (8436569193662) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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