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Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) купить с доставкой в Москве
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Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS)

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Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 1
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 2
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 3
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 4
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 5
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 6
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 7
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 8
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 9
Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 1
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 2
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 3
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 4
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 5
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 6
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 7
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 8
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 9
  • Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675242
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
0.44x0.43x0.52 м
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
336
Материал корпуса
сталь, алюминий
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм справа, 2x120 мм или 2x140 мм слева - на боковой
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
15.64

Описание товара Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS)

Корпус Azza предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности, став превосходным выбором для создания мощного и эффектного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгость и элегантность. Основные материалы корпуса — сталь и алюминий, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Этот корпус типа Midi-Tower поддерживает материнские платы формата ATX, предоставляя достаточно места для установки компонентов. Расширяемость системы дополнена семью слотами расширения, что позволяет гибко настроить вашу систему. Одним из ключевых достоинств является максимальная длина видеокарты в 336 мм, что позволяет размещать даже самые производительные модели. Кроме того, максимальная высота кулера процессора может достигать 210 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечит необходимое охлаждение внутреннего пространства, а поддержка RGB-подсветки придаст вашему компьютеру уникальный и современный вид. Корпус также оснащен окном на боковой стенке, что позволит вам продемонстрировать красоту установленной системы и насладиться зрелищем внутренней RGB-иллюминации. Корпус Azza станет отличным выбором для энтузиастов компьютерного железа, которые ценят баланс между эстетикой и функциональностью, обеспечивая мощность и стиль в одном привлекательном решении.

Отзывы о товаре Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS)




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
0.44x0.43x0.52 м
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
336
Материал корпуса
сталь, алюминий
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм справа, 2x120 мм или 2x140 мм слева - на боковой
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Azza предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности, став превосходным выбором для создания мощного и эффектного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгость и элегантность. Основные материалы корпуса — сталь и алюминий, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Этот корпус типа Midi-Tower поддерживает материнские платы формата ATX, предоставляя достаточно места для установки компонентов. Расширяемость системы дополнена семью слотами расширения, что позволяет гибко настроить вашу систему. Одним из ключевых достоинств является максимальная длина видеокарты в 336 мм, что позволяет размещать даже самые производительные модели. Кроме того, максимальная высота кулера процессора может достигать 210 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечит необходимое охлаждение внутреннего пространства, а поддержка RGB-подсветки придаст вашему компьютеру уникальный и современный вид. Корпус также оснащен окном на боковой стенке, что позволит вам продемонстрировать красоту установленной системы и насладиться зрелищем внутренней RGB-иллюминации. Корпус Azza станет отличным выбором для энтузиастов компьютерного железа, которые ценят баланс между эстетикой и функциональностью, обеспечивая мощность и стиль в одном привлекательном решении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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