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Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 купить с доставкой в Москве
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Бокс для жесткого диска UGREEN 30847

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Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 1
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 2
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 3
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 4
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 5
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 6
Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 1
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 2
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 3
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 4
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 5
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 6
  • Бокс для жесткого диска UGREEN 30847 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674610
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Габариты (ШxВxГ), мм
128 x 14 x 82
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
53

Описание товара Бокс для жесткого диска UGREEN 30847

Внешний 2.5-дюймовый корпус жесткого диска может легко подключить ваш 2,5-дюймовый жесткий диск к ПК, ноутбуку и другому устройству для передачи данных. Он защищает жесткий диск от внешних царапин и делает портативный жесткий диск sata для хранения данных. Интерфейс накопителя-SATA. Интерфейс подключения к ПК-USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с).

Отзывы о товаре Бокс для жесткого диска UGREEN 30847




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Габариты (ШxВxГ), мм
128 x 14 x 82
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний 2.5-дюймовый корпус жесткого диска может легко подключить ваш 2,5-дюймовый жесткий диск к ПК, ноутбуку и другому устройству для передачи данных. Он защищает жесткий диск от внешних царапин и делает портативный жесткий диск sata для хранения данных. Интерфейс накопителя-SATA. Интерфейс подключения к ПК-USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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