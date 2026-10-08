Пароочиститель Kitfort КТ-9218
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
В наличии
Код товара: 667584
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х27
Вес, кг.
7.2
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9218
Пароочиститель КТ-9218 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. При помощи него можно проводить уборки, не используя сильные чистящие средства. Работа с КТ-9186 не требует от пользователя особых навыков и умений. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса. Колёса позволяют перемещать пароочиститель, не поднимая его. КТ-9218 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. В случаях сильного загрязнения используйте струйную и угловую насадку, скребок с тряпкой для отпаривания и круглые нейлоновые щётки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9102-1 черно-фиолетовый, 1500 Вт
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9219
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9147
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9188
-
В наличииЦена 8 710 руб.2178 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт
-
В наличииЦена 8 710 руб.2178 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-9103-2 салатовый, 2000 Вт
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-932
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-917
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитПароочиститель Karcher SC 2 EasyFix белый/черный (1.512-600.0)
-
В наличииЦена 12 500 руб.3125 руб. в СплитПароочиститель Kitfort КТ-935
Пароочиститель КТ-9218 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. При помощи него можно проводить уборки, не используя сильные чистящие средства. Работа с КТ-9186 не требует от пользователя особых навыков и умений. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса. Колёса позволяют перемещать пароочиститель, не поднимая его. КТ-9218 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности. В случаях сильного загрязнения используйте струйную и угловую насадку, скребок с тряпкой для отпаривания и круглые нейлоновые щётки.
Пароочиститель Kitfort КТ-9218 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9218