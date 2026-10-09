Top.Mail.Ru
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пароочиститель Kitfort КТ-9147

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636966
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х30
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9147

Пароочиститель КТ-9147 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Скребок для стекла используется для мойки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов. Нейлоновая и латунная щётки - для удаления стойких и особо стойких загрязнений. Широкая ворсовая - для очистки решётчатых поверхностей. Удлинительная трубка надевается на паровой пистолет, а с другой стороны к ней присоединяется струйная насадка, насадка для отпаривания или щетка для пола. Для увеличения длины трубки к первой удлинительной трубке присоединяется вторая. Она используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется надеть на насадку тряпку для отпаривания: при отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат и загрязнения. Данная насадка предназначена для удаления грязи с напольных покрытий. В комплекте также идёт рамка для ковра, которая облегчает скольжение напольной щётки по ковру и предотвращает соскальзывание тряпки с щётки для пола. Паровой пистолет может использоваться без удлинительных трубок для очистки углов, плинтусов и других труднодоступных мест. Сопло парового пистолета сужено, поэтому оно создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений. Кнопка «Вкл/Выкл» запускает нагрев бойлера и отключает устройство. Когда устройство включено- горит индикатор «Питание». Индикатор «Пар» загорается, когда бойлер нагрелся и пароочиститель готов к подаче пара и гаснет, когда давление пара в бойлере падает. В комплекте с пароочистителем идёт мерный стакан и воронка для удобного добавления воды в бойлер. Ёмкость составляет 1.6 л. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9147




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель КТ-9147 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Скребок для стекла используется для мойки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов. Нейлоновая и латунная щётки - для удаления стойких и особо стойких загрязнений. Широкая ворсовая - для очистки решётчатых поверхностей. Удлинительная трубка надевается на паровой пистолет, а с другой стороны к ней присоединяется струйная насадка, насадка для отпаривания или щетка для пола. Для увеличения длины трубки к первой удлинительной трубке присоединяется вторая. Она используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется надеть на насадку тряпку для отпаривания: при отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат и загрязнения. Данная насадка предназначена для удаления грязи с напольных покрытий. В комплекте также идёт рамка для ковра, которая облегчает скольжение напольной щётки по ковру и предотвращает соскальзывание тряпки с щётки для пола. Паровой пистолет может использоваться без удлинительных трубок для очистки углов, плинтусов и других труднодоступных мест. Сопло парового пистолета сужено, поэтому оно создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений. Кнопка «Вкл/Выкл» запускает нагрев бойлера и отключает устройство. Когда устройство включено- горит индикатор «Питание». Индикатор «Пар» загорается, когда бойлер нагрелся и пароочиститель готов к подаче пара и гаснет, когда давление пара в бойлере падает. В комплекте с пароочистителем идёт мерный стакан и воронка для удобного добавления воды в бойлер. Ёмкость составляет 1.6 л. На корпусе пароочистителя есть ручка для переноса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пароочиститель Kitfort КТ-9147 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...