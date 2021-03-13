Пароочиститель Kitfort КТ-932
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб.
В наличии
Код товара: 209736
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х38
Вес, кг.
8.1
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-932
Видеообзор на Пароочиститель Kitfort КТ-932
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Видеообзор на Пароочиститель Kitfort КТ-932
Достоинства:
Отличный пароочиститель! Хороший современный дизайн. Много разных насадок. Быстро нагревается. Сумка для хранения насадок.
Недостатки:
Нет скребка для мытья окон, можно конечно и без него обойтись но с ним удобнее было бы. Хотелось бы чтобы шнур скручивался в пароочиститель
Комментарий:
Рекомендую всем! отличный товар и отлично справляется со своими задачами.
Достоинства:
Отличный прибор, моет все, что моется) и моет отлично, еще и дезинфицирует. Много всяких насадок. Оченьнь удобно - регулировка скорости подачи пара. На ручке есть фиксатор (блокиратор) постоянной работы, чтобы не держать кнопку во время уборки. Спасибо продавцу: дешево, быстро и четко. Доставка в Лен. область есть не у всех!
Недостатки:
Не видно сколько воды осталось, нет индикации.
Комментарий:
в целом, Очень доволен! рекоммендую!
Пароочиститель Kitfort КТ-932 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-932
Достоинства:
Отличный пароочиститель! Хороший современный дизайн. Много разных насадок. Быстро нагревается. Сумка для хранения насадок.
Недостатки:
Нет скребка для мытья окон, можно конечно и без него обойтись но с ним удобнее было бы. Хотелось бы чтобы шнур скручивался в пароочиститель
Комментарий:
Рекомендую всем! отличный товар и отлично справляется со своими задачами.
Достоинства:
Отличный прибор, моет все, что моется) и моет отлично, еще и дезинфицирует. Много всяких насадок. Оченьнь удобно - регулировка скорости подачи пара. На ручке есть фиксатор (блокиратор) постоянной работы, чтобы не держать кнопку во время уборки. Спасибо продавцу: дешево, быстро и четко. Доставка в Лен. область есть не у всех!
Недостатки:
Не видно сколько воды осталось, нет индикации.
Комментарий:
в целом, Очень доволен! рекоммендую!