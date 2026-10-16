Пароочиститель Kitfort КТ-9103-2 салатовый, 2000 Вт
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Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб.
В наличии
Код товара: 511223
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8 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
пароочиститель
Время нагрева до готовности к работе, сек
4
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.4
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
50
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
салатовый
Прочее
держатель для одежды
Регулировка подачи пара
да
Функции и особенности
блокиратор от случайного нажатия / индикатор готовности пара / индикатор отсутствия воды
Щетки и насадки
щетка для пола / тряпка / рамка для чистки ковров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х31
Вес, кг.
4.8
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9103-2 салатовый, 2000 Вт
Kitfort КТ-9103 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель. Горячий пар под давлением в 4 бара очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, отпаривает ткани. Скребок для стекла используется для чистки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов, щелей и других углов. Щетки — для удаления стойких загрязнений. С тряпкой можно отпаривать одежду, шторы, мягкую мебель. В комплект, помимо различных насадок, входят также щетка для пола, тряпка, рамка для чистки ковров, удлинительные трубки, что делает КТ-9103 максимально универсальным устройством для очистки, глажки, дезинфекции самых разных поверхностей.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
пароочиститель
Время нагрева до готовности к работе, сек
4
Время непрерывной работы
30 мин
Длина парового шланга
1.4
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
50
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
салатовый
Прочее
держатель для одежды
Регулировка подачи пара
да
Функции и особенности
блокиратор от случайного нажатия / индикатор готовности пара / индикатор отсутствия воды
Щетки и насадки
щетка для пола / тряпка / рамка для чистки ковров
Страна производитель
Китай
Kitfort КТ-9103 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель. Горячий пар под давлением в 4 бара очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, отпаривает ткани. Скребок для стекла используется для чистки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов, щелей и других углов. Щетки — для удаления стойких загрязнений. С тряпкой можно отпаривать одежду, шторы, мягкую мебель. В комплект, помимо различных насадок, входят также щетка для пола, тряпка, рамка для чистки ковров, удлинительные трубки, что делает КТ-9103 максимально универсальным устройством для очистки, глажки, дезинфекции самых разных поверхностей.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-2 салатовый, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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