Пароочиститель Kitfort КТ-9219
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Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
В наличии
Код товара: 667583
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7 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
7
Время непрерывной работы
35 мин
Длина парового шланга
1.8
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Минимальное давление пара, бар
4
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9219
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
отсек для хранения насадок
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, скребок для стекла, струйная насадка, угловая насадка
Щетки насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, щетка для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х30
Вес, кг.
6.05
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9219
Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор‚ стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Индикатор нагрева горит, когда. включен нагрев бойлера. Когда давление пара достигает номинального значения, нагрев выключается, а индикатор нагрева гаснет. При использовании пароочистителя нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара.
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Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
7
Время непрерывной работы
35 мин
Длина парового шланга
1.8
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Минимальное давление пара, бар
4
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9219
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
отсек для хранения насадок
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, скребок для стекла, струйная насадка, угловая насадка
Щетки насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, щетка для пола
Страна производитель
Китай
Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор‚ стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Индикатор нагрева горит, когда. включен нагрев бойлера. Когда давление пара достигает номинального значения, нагрев выключается, а индикатор нагрева гаснет. При использовании пароочистителя нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара.
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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