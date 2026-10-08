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Пароочиститель Kitfort КТ-9219 купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Kitfort КТ-9219

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Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пароочиститель Kitfort КТ-9219
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
7
Время непрерывной работы
35 мин
Длина парового шланга
1.8
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Минимальное давление пара, бар
4
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9219
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
отсек для хранения насадок
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, скребок для стекла, струйная насадка, угловая насадка
Щетки насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, щетка для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х30
Вес, кг.
6.05

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9219

Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор‚ стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Индикатор нагрева горит, когда. включен нагрев бойлера. Когда давление пара достигает номинального значения, нагрев выключается, а индикатор нагрева гаснет. При использовании пароочистителя нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9219




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
1.5
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
7
Время непрерывной работы
35 мин
Длина парового шланга
1.8
Длина сетевого шнура
2.5
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
45
Максимальное давление пара, бар
4
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Минимальное давление пара, бар
4
Мощность, Вт
2000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
1.5
Серия
Kitfort КТ-9219
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
отсек для хранения насадок
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, скребок для стекла, струйная насадка, угловая насадка
Щетки насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, щетка для пола
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор‚ стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Индикатор нагрева горит, когда. включен нагрев бойлера. Когда давление пара достигает номинального значения, нагрев выключается, а индикатор нагрева гаснет. При использовании пароочистителя нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пароочиститель Kitfort КТ-9219 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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