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"Without You I'm Nothing" - это ремастированное переиздание второго студийного альбома рок-группы "Placebo". Изначально выпущенного 12 октября 1998 года. Песня "Pure Morning" с этой пластинки была первым синглом группы, получившим большой успех в США. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

"Without You I'm Nothing" - это ремастированное переиздание второго студийного альбома рок-группы "Placebo". Изначально выпущенного 12 октября 1998 года. Песня "Pure Morning" с этой пластинки была первым синглом группы, получившим большой успех в США. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

5056167110439, Placebo, Without You I'm Nothing виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.