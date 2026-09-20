Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка
Incubus выпустили студийный альбом "Morning View" в октябре 2001 года, получивший признание критиков и поклонников, и музыкальной индустрии. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый и продержался на 2 месте в Billboard 200 в течение 60 недель. в 2024 году группа выпустила перезапись нашумевшего двойного альбома под названием "Morning View XXIII". "Около 23 лет назад мы сняли дом у моря, чтобы начать художественный эксперимент. Незнакомая и просторная обстановка помогла нам обрести состояние потока, которого мы так жаждали, и песни, ставшие известными как "Morning View", с тех пор стали неотъемлемой и важной частью нашей жизни", - говорит Брэндон Бойд. этот альбом помог превратить наш маленький арт-эксперимент под названием "Incubus" в образ жизни, и вот, спустя 23 года, мы вступаем в новую фазу его существования. 'Morning View XXIII' - это перезапись альбома 2001 года и результат нашего желания почтить это наследие, а также переосмыслить его как музыканты, которые играли эти песни ночь за ночью с большой любовью на протяжении последних 23 лет. До скорой встречи на дорогах!".
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