Cage The Elephant - Neon Pill (0196588790911) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Neon Pill
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 667141
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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588790911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Neon Pill
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
HiFi (True Light), Rainbow, Neon Pill, Float Into The Sky, Metaverse, Out Loud, Ball and Chain, Good Time, Shy Eyes, Silent Picture, Same, Over Your Shoulder
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cage The Elephant - Neon Pill (0196588790911) виниловая пластинка
«Neon Pill» — долгожданный новый альбом Cage the Elephant и первая новая музыка группы после альбома «Social Cues», который получил награду «Лучший рок-альбом» на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2019 году. Издание на виниле.. Альбому предшествовал выпуск заглавного трека в качестве ведущего сингла 19 января 2024 года. Эта песня стала первым релизом группы за пять лет. Второй сингл «Out Loud» был выпущен 29 февраля 2024 года одновременно с анонсом альбома. В состав Cage The Elephant входят братья Мэтт Шульц (вокал) и Брэд Шульц (ритм-гитара), Дэниел Тиченор (бас), Джаред Чемпион (ударные), Ник Бократ (соло-гитара) и Мэттан Минстер (гитара, клавишные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588790911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Neon Pill
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
HiFi (True Light), Rainbow, Neon Pill, Float Into The Sky, Metaverse, Out Loud, Ball and Chain, Good Time, Shy Eyes, Silent Picture, Same, Over Your Shoulder
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
«Neon Pill» — долгожданный новый альбом Cage the Elephant и первая новая музыка группы после альбома «Social Cues», который получил награду «Лучший рок-альбом» на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2019 году. Издание на виниле.. Альбому предшествовал выпуск заглавного трека в качестве ведущего сингла 19 января 2024 года. Эта песня стала первым релизом группы за пять лет. Второй сингл «Out Loud» был выпущен 29 февраля 2024 года одновременно с анонсом альбома. В состав Cage The Elephant входят братья Мэтт Шульц (вокал) и Брэд Шульц (ритм-гитара), Дэниел Тиченор (бас), Джаред Чемпион (ударные), Ник Бократ (соло-гитара) и Мэттан Минстер (гитара, клавишные, бэк-вокал).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cage The Elephant - Neon Pill (0196588790911) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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