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Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка

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Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 1
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 2
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 3
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 4
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 5
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 6
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 7
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 8
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 9
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 10
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 11
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 12
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 13
Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 12
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 13
  • Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667122
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Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605227719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Mothers Of The Sun, Florian Saucer Attack, Defector, You Can Dream, Constellations, Line Them All Up, Cemetery Breeding, (Over And Over) The Chain, Crucify Me, Space To Bakersfield
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mothers Of The Sun, Florian Saucer Attack, Defector, You Can Dream, Constellations, Line Them All Up, Cemetery Breeding, (Over And Over) The Chain, Crucify Me, Space To Bakersfield



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Black Mountain - IV (0656605227719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605227719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
IV
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Mothers Of The Sun, Florian Saucer Attack, Defector, You Can Dream, Constellations, Line Them All Up, Cemetery Breeding, (Over And Over) The Chain, Crucify Me, Space To Bakersfield
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mothers Of The Sun, Florian Saucer Attack, Defector, You Can Dream, Constellations, Line Them All Up, Cemetery Breeding, (Over And Over) The Chain, Crucify Me, Space To Bakersfield


Теги товара: Limited Edition
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