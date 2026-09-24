0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 667108
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Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Urban Music
Barcode
[0827969092019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deja Vu, Get Me Bodied, Suga Mama, Upgrade U, Ring The Alarm, Kitty Kat, Freakum Dress, Green Light, Irreplaceable, Resentment, Encore For The Fans, Listen (From The Motion Picture Dreamgirls) [Hidden Track], Get Me Bodied (Extended Mix) [Hidden Track]
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка
Приготовьтесь к динамичному звучанию с альбомом BDay от Beyonce на двойной виниловой пластинке. Этот альбом принесет вам волнующие музыкальные впечатления и энергию, которую можно почувствовать на протяжении всей записи. Откройте для себя мощный вокал и уникальный стиль Бейонсе в этом альбоме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звучанием BDay в новом формате!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Urban Music
Barcode
[0827969092019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deja Vu, Get Me Bodied, Suga Mama, Upgrade U, Ring The Alarm, Kitty Kat, Freakum Dress, Green Light, Irreplaceable, Resentment, Encore For The Fans, Listen (From The Motion Picture Dreamgirls) [Hidden Track], Get Me Bodied (Extended Mix) [Hidden Track]
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Приготовьтесь к динамичному звучанию с альбомом BDay от Beyonce на двойной виниловой пластинке. Этот альбом принесет вам волнующие музыкальные впечатления и энергию, которую можно почувствовать на протяжении всей записи. Откройте для себя мощный вокал и уникальный стиль Бейонсе в этом альбоме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звучанием BDay в новом формате!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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