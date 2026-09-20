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Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка

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Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 1
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 2
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 3
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 4
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 5
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 6
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 7
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 8
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 9
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 10
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 11
Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shinedown
Альбом (сингл)
Planet Zero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 1
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 2
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 3
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 4
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 5
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 6
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 7
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 8
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 9
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 10
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 11
  • Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665608
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678637759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shinedown
Альбом (сингл)
Planet Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
2184, No Sleep Tonight, Planet Zero, Welcome, Dysfunctional You, Dead Don’t Die, Standardized Experiences, America Burning, Not Panic, A Symptom Of Being Human, Hope, A More Utopian Future, Clueless And Dramatic, Sure Is Fun, Daylight, This Is A Warning, The Saints Of Violence And Innuendo, Army Of The Underappreciated, Delete, What You Wanted
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка

Новый альбом мультиплатиновой американской хард-рок-группы Shinedown. Мультиплатиновая рок-группа Shinedown выпустила свой лид-сингл «Planet Zero», заглавный трек с недавно анонсированного седьмого студийного альбома, который выйдет 22 апреля на Atlantic Records. «Planet Zero» предлагает проницательный взгляд на насущные проблемы: отмена безудержного разгула культуры, разрушительное воздействие социальных сетей на психическое здоровье и общество, а также все более ядовитое разделение между сторонниками разных идеологий. Сингл «Planet Zero» с взрывным, но искусно созданным звуком и настойчивой лирикой Shinedown бьет тревогу антиутопическим предупреждением об опасных последствиях, которые наступят, когда все зайдет слишком далеко, и мы начинаем терять уважение к тем, у кого другое мнение, и наше сострадание друг к другу. Вокалист Брент Смит говорит: «Если мы закроемся друг от друга и позволим разделить нас по информации, которую мы потребляем, и по тому, как мы разговариваем друг с другом, мы теряем нашу человечность. Когда вы посмотрите за пределы своего телефона, вы увидите, что так много людей делают добрые дела и стараются заботиться друг о друге. Но мы начинаем видеть, как части общества соскальзывают в неизвестность. Planet Zero была написана для всех нас. Дело в том, что мы все здесь, на этой планете, несмотря ни на что, поэтому пришло время действительно двигаться вперед вместе с сочувствием, настойчивостью и силой. С учетом сказанного… добро пожаловать на PLANET ZERO». За последние два десятилетия Shinedown закрепили за собой статус одной из самых энергичных и дальновидных групп современного рока. Их самая амбициозная и мастерски реализованная работа на сегодняшний день, «Planet Zero» — это концептуальная, ультраяркая, внутренне заряженная сага. Альбом представляет собой критический, но оптимистичный взгляд на раскол общества, которое за последние несколько лет претерпело множество испытаний. Он является отчасти социальным комментарием, а отчасти — углубленным исследованием человеческой психики. Спродюсированный Эриком Бассом из Shinedown (который также продюсировал нашумевший альбом группы 2018 года ATTENTION ATTENTION) и записанный Бассом в недавно построенной студии Big Animal Studio в Южной Каролине, Planet Zero сочетает в себе захватывающее построение мира и разрушение авторитаризма с намеренно неприукрашенным звуком. Альбом перемежается интерлюдиями с участием Сайрена, коварного и тревожного персонажа-робота, который появляется на протяжении всего путешествия по Planet Zero. Хотя в таких треках, как «The Saints of Violence and Innuendo», «No Sleep Tonight» и «America Burning», большую часть Planet Zero питает грубая свирепость, в таких песнях как «Daylight», «Dysfunctional You» и «A Symptom of Being Human» есть надежда, триумф и напоминания о том, что мы все нужны друг другу. В конце концов, именно страстное стремление группы к единству долгое время лежало в основе их творчества и глубоко повлияло на создание Planet Zero. Их гуманитарное мировоззрение не только было движущей силой для написания песен, но и привело к тому, что Shinedown стали одними из первых артистов, которые собрали средства для некоммерческой организации по оказанию гуманитарной помощи Direct Relief в первые дни пандемии COVID-19, собрав более 400 000 долларов США.

Отзывы о товаре Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678637759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shinedown
Альбом (сингл)
Planet Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
2184, No Sleep Tonight, Planet Zero, Welcome, Dysfunctional You, Dead Don’t Die, Standardized Experiences, America Burning, Not Panic, A Symptom Of Being Human, Hope, A More Utopian Future, Clueless And Dramatic, Sure Is Fun, Daylight, This Is A Warning, The Saints Of Violence And Innuendo, Army Of The Underappreciated, Delete, What You Wanted
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом мультиплатиновой американской хард-рок-группы Shinedown. Мультиплатиновая рок-группа Shinedown выпустила свой лид-сингл «Planet Zero», заглавный трек с недавно анонсированного седьмого студийного альбома, который выйдет 22 апреля на Atlantic Records. «Planet Zero» предлагает проницательный взгляд на насущные проблемы: отмена безудержного разгула культуры, разрушительное воздействие социальных сетей на психическое здоровье и общество, а также все более ядовитое разделение между сторонниками разных идеологий. Сингл «Planet Zero» с взрывным, но искусно созданным звуком и настойчивой лирикой Shinedown бьет тревогу антиутопическим предупреждением об опасных последствиях, которые наступят, когда все зайдет слишком далеко, и мы начинаем терять уважение к тем, у кого другое мнение, и наше сострадание друг к другу. Вокалист Брент Смит говорит: «Если мы закроемся друг от друга и позволим разделить нас по информации, которую мы потребляем, и по тому, как мы разговариваем друг с другом, мы теряем нашу человечность. Когда вы посмотрите за пределы своего телефона, вы увидите, что так много людей делают добрые дела и стараются заботиться друг о друге. Но мы начинаем видеть, как части общества соскальзывают в неизвестность. Planet Zero была написана для всех нас. Дело в том, что мы все здесь, на этой планете, несмотря ни на что, поэтому пришло время действительно двигаться вперед вместе с сочувствием, настойчивостью и силой. С учетом сказанного… добро пожаловать на PLANET ZERO». За последние два десятилетия Shinedown закрепили за собой статус одной из самых энергичных и дальновидных групп современного рока. Их самая амбициозная и мастерски реализованная работа на сегодняшний день, «Planet Zero» — это концептуальная, ультраяркая, внутренне заряженная сага. Альбом представляет собой критический, но оптимистичный взгляд на раскол общества, которое за последние несколько лет претерпело множество испытаний. Он является отчасти социальным комментарием, а отчасти — углубленным исследованием человеческой психики. Спродюсированный Эриком Бассом из Shinedown (который также продюсировал нашумевший альбом группы 2018 года ATTENTION ATTENTION) и записанный Бассом в недавно построенной студии Big Animal Studio в Южной Каролине, Planet Zero сочетает в себе захватывающее построение мира и разрушение авторитаризма с намеренно неприукрашенным звуком. Альбом перемежается интерлюдиями с участием Сайрена, коварного и тревожного персонажа-робота, который появляется на протяжении всего путешествия по Planet Zero. Хотя в таких треках, как «The Saints of Violence and Innuendo», «No Sleep Tonight» и «America Burning», большую часть Planet Zero питает грубая свирепость, в таких песнях как «Daylight», «Dysfunctional You» и «A Symptom of Being Human» есть надежда, триумф и напоминания о том, что мы все нужны друг другу. В конце концов, именно страстное стремление группы к единству долгое время лежало в основе их творчества и глубоко повлияло на создание Planet Zero. Их гуманитарное мировоззрение не только было движущей силой для написания песен, но и привело к тому, что Shinedown стали одними из первых артистов, которые собрали средства для некоммерческой организации по оказанию гуманитарной помощи Direct Relief в первые дни пандемии COVID-19, собрав более 400 000 долларов США.
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