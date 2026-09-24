Описание товара Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка

Silk Degrees - седьмой сольный альбом Боза Скэггса. Альбом достиг №2 и провел 115 недель в Billboard 200. Боз (и песня Lowdown) получил награды за лучший сингл года и лучший R&amp;amp;amp;amp;amp;B сингл года. Боз о своем альбоме:. Альбом Silk Degrees стал для меня опытом, который я бы пожелал любому музыканту, любому творческому человеку, потому что это было завершение большой работы. Это был приход, это было наконец-то то, что действительно дошло до многих людей. Я был готов. У меня была хорошая группа, я много играл, и эта вещь, наконец, достигла аудитории и нашла отклик. Я смог играть в большем количестве мест и делать многое из того, что хотел. В музыкальном плане я открыл для себя совершенно новую местность, совершенно новую основу. Я столкнулся с группой музыкантов, которые действительно понимали мою музыку и могли использовать свои таланты, чтобы вывести ее из моей головы и записать на пластинку. Это был очень приятный опыт, и, конечно же, когда у вас есть что-то, что достигает такой вершины, всегда возникает проблема продолжения, повторения и так далее.. Боз Скэггс - уникальный и потрясающий певец. Его проникновенный голос может быть как шелковистым и чувственным, так и фанковым и бодрым, в зависимости от настроения песни, но всегда неотразимым. Десять замечательных песен, вошедших в альбом Silk Degrees, - это идеальная возможность для Боза Скэггса продемонстрировать весь диапазон своего голоса. Скэггс, также являющийся опытным композитором, написал три композиции и еще пять - в соавторстве с Дэвидом Пайчем. Пайч написал замечательную Love Me Tomorrow, а оставшаяся песня является переосмыслением отличной песни Аллена Туссена What Do You Want the Girl To Do. Стилистически все композиции представляют собой филли-соул с влиянием поп- и рок-музыки. Продюсирование очень профессиональное и изысканное благодаря аранжировкам будущего клавишника Toto Дэвида Паича, оркестровому руководству Сида Шарпа (струнные и духовые), а также проникновенному бэк-вокалу и, наконец, мастерству всех музыкантов. Классика элегантной и хорошо сделанной музыки!