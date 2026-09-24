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Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка

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Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка - фото 1
Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка - фото 1
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Why Can I Say, Georgia, Jump Street, You Want The Girl To Do, Harbor Lights, Lowdown, Its Over, Love Me Tomorrow, Lido Shuffle, WeRe All Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка

Silk Degrees - седьмой сольный альбом Боза Скэггса. Альбом достиг №2 и провел 115 недель в Billboard 200. Боз (и песня Lowdown) получил награды за лучший сингл года и лучший R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B сингл года. Боз о своем альбоме:. Альбом Silk Degrees стал для меня опытом, который я бы пожелал любому музыканту, любому творческому человеку, потому что это было завершение большой работы. Это был приход, это было наконец-то то, что действительно дошло до многих людей. Я был готов. У меня была хорошая группа, я много играл, и эта вещь, наконец, достигла аудитории и нашла отклик. Я смог играть в большем количестве мест и делать многое из того, что хотел. В музыкальном плане я открыл для себя совершенно новую местность, совершенно новую основу. Я столкнулся с группой музыкантов, которые действительно понимали мою музыку и могли использовать свои таланты, чтобы вывести ее из моей головы и записать на пластинку. Это был очень приятный опыт, и, конечно же, когда у вас есть что-то, что достигает такой вершины, всегда возникает проблема продолжения, повторения и так далее.. Боз Скэггс - уникальный и потрясающий певец. Его проникновенный голос может быть как шелковистым и чувственным, так и фанковым и бодрым, в зависимости от настроения песни, но всегда неотразимым. Десять замечательных песен, вошедших в альбом Silk Degrees, - это идеальная возможность для Боза Скэггса продемонстрировать весь диапазон своего голоса. Скэггс, также являющийся опытным композитором, написал три композиции и еще пять - в соавторстве с Дэвидом Пайчем. Пайч написал замечательную Love Me Tomorrow, а оставшаяся песня является переосмыслением отличной песни Аллена Туссена What Do You Want the Girl To Do. Стилистически все композиции представляют собой филли-соул с влиянием поп- и рок-музыки. Продюсирование очень профессиональное и изысканное благодаря аранжировкам будущего клавишника Toto Дэвида Паича, оркестровому руководству Сида Шарпа (струнные и духовые), а также проникновенному бэк-вокалу и, наконец, мастерству всех музыкантов. Классика элегантной и хорошо сделанной музыки!

Отзывы о товаре Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Why Can I Say, Georgia, Jump Street, You Want The Girl To Do, Harbor Lights, Lowdown, Its Over, Love Me Tomorrow, Lido Shuffle, WeRe All Alone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Silk Degrees - седьмой сольный альбом Боза Скэггса. Альбом достиг №2 и провел 115 недель в Billboard 200. Боз (и песня Lowdown) получил награды за лучший сингл года и лучший R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B сингл года. Боз о своем альбоме:. Альбом Silk Degrees стал для меня опытом, который я бы пожелал любому музыканту, любому творческому человеку, потому что это было завершение большой работы. Это был приход, это было наконец-то то, что действительно дошло до многих людей. Я был готов. У меня была хорошая группа, я много играл, и эта вещь, наконец, достигла аудитории и нашла отклик. Я смог играть в большем количестве мест и делать многое из того, что хотел. В музыкальном плане я открыл для себя совершенно новую местность, совершенно новую основу. Я столкнулся с группой музыкантов, которые действительно понимали мою музыку и могли использовать свои таланты, чтобы вывести ее из моей головы и записать на пластинку. Это был очень приятный опыт, и, конечно же, когда у вас есть что-то, что достигает такой вершины, всегда возникает проблема продолжения, повторения и так далее.. Боз Скэггс - уникальный и потрясающий певец. Его проникновенный голос может быть как шелковистым и чувственным, так и фанковым и бодрым, в зависимости от настроения песни, но всегда неотразимым. Десять замечательных песен, вошедших в альбом Silk Degrees, - это идеальная возможность для Боза Скэггса продемонстрировать весь диапазон своего голоса. Скэггс, также являющийся опытным композитором, написал три композиции и еще пять - в соавторстве с Дэвидом Пайчем. Пайч написал замечательную Love Me Tomorrow, а оставшаяся песня является переосмыслением отличной песни Аллена Туссена What Do You Want the Girl To Do. Стилистически все композиции представляют собой филли-соул с влиянием поп- и рок-музыки. Продюсирование очень профессиональное и изысканное благодаря аранжировкам будущего клавишника Toto Дэвида Паича, оркестровому руководству Сида Шарпа (струнные и духовые), а также проникновенному бэк-вокалу и, наконец, мастерству всех музыкантов. Классика элегантной и хорошо сделанной музыки!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boz Scaggs - Silk Degrees (Analogue) (5060149620946) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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