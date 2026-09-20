8024391121832, Nazareth, Surviving The Law (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Surviving The Law
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665581
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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391121832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Surviving The Law
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strange Days, You Gotta Pass It Around, Runaway, Better Leave It Out, Mind Bomb, Sweet Kiss, Falling In Love, Waiting For The World Of End, Let The Whisky Flow, Sinner, Ciggies & Booze, Psycho Skies, Love Breaks, You Made Me
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8024391121832, Nazareth, Surviving The Law (coloured) виниловая пластинка
"Surviving The Law" - лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Nazareth. Продюсированием "Surviving The Law", как и прошлым альбомом "Tattooed On My Brain", занимался Янн Рулье в шотландской студии Sub Station. Все четверо музыкантов принимали участие в сочинение материала. Релиз представлен на оранжевом виниле. Nazareth - шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В оригинальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391121832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Surviving The Law
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strange Days, You Gotta Pass It Around, Runaway, Better Leave It Out, Mind Bomb, Sweet Kiss, Falling In Love, Waiting For The World Of End, Let The Whisky Flow, Sinner, Ciggies & Booze, Psycho Skies, Love Breaks, You Made Me
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
"Surviving The Law" - лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Nazareth. Продюсированием "Surviving The Law", как и прошлым альбомом "Tattooed On My Brain", занимался Янн Рулье в шотландской студии Sub Station. Все четверо музыкантов принимали участие в сочинение материала. Релиз представлен на оранжевом виниле. Nazareth - шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В оригинальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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