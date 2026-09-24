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Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка

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5060149622391, Виниловая пластинка Vaughan, Sarah, After Hours (Analogue)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665493
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My Favorite Things, Evxry Time We Say Goodbye, Wonder Why / Easy To Love, Sophisticated Lady, Great Day / Ill Wind, If Love Is Good To Me, In A Sentimental Mood, Vanity

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My Favorite Things, Evxry Time We Say Goodbye, Wonder Why / Easy To Love, Sophisticated Lady, Great Day / Ill Wind, If Love Is Good To Me, In A Sentimental Mood, Vanity
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - After Hours (Analogue) (5060149622391) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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