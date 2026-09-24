3760209410969, Various Artists, Hotel Costes 6 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 665476
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3760209410969, Various Artists, Hotel Costes 6 виниловая пластинка
Насладитесь шикарной атмосферой и утонченным звучанием с виниловой пластинкой Hotel Costes 6 от Various Artists. Этот двойной альбом формата 2LP предлагает вам уникальное погружение в мир музыки, создающий неповторимую атмосферу стиля и роскоши. Hotel Costes 6 отражает коллекцию самых ярких и изысканных музыкальных произведений, подобранных с особым вкусом. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку и перенестись в мир изысканной музыки прямо у себя дома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Насладитесь шикарной атмосферой и утонченным звучанием с виниловой пластинкой Hotel Costes 6 от Various Artists. Этот двойной альбом формата 2LP предлагает вам уникальное погружение в мир музыки, создающий неповторимую атмосферу стиля и роскоши. Hotel Costes 6 отражает коллекцию самых ярких и изысканных музыкальных произведений, подобранных с особым вкусом. Не упустите шанс купить эту виниловую пластинку и перенестись в мир изысканной музыки прямо у себя дома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
3760209410969, Various Artists, Hotel Costes 6 виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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