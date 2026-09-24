Top.Mail.Ru
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 1
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 2
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 3
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 4
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Allow Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 1
  • Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 2
  • Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 3
  • Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 4
  • Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644897912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Allow Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ego Drip, Shelter, Dont You Dare, My Drug, Miracle, This Night, Peace, Growing in Me, Saviour, Weights, Defy
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир атмосферного звука с виниловой пластинкой Allow Yourself от Nosound. Это удивительное издание на кристально прозрачном виниле (Crystal Clear, Limited) (1LP) открывает двери в музыкальную гармонию и глубокие эмоции этого талантливого коллектива. Каждый трек на этой пластинке наполнен страстью и индивидуальностью, заставляя слушателя погрузиться в атмосферу исключительного звука. Готовы купить виниловую пластинку Allow Yourself и окунуться в уникальный звук Nosoundx.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644897912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Allow Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ego Drip, Shelter, Dont You Dare, My Drug, Miracle, This Night, Peace, Growing in Me, Saviour, Weights, Defy
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир атмосферного звука с виниловой пластинкой Allow Yourself от Nosound. Это удивительное издание на кристально прозрачном виниле (Crystal Clear, Limited) (1LP) открывает двери в музыкальную гармонию и глубокие эмоции этого талантливого коллектива. Каждый трек на этой пластинке наполнен страстью и индивидуальностью, заставляя слушателя погрузиться в атмосферу исключительного звука. Готовы купить виниловую пластинку Allow Yourself и окунуться в уникальный звук Nosoundx.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nosound - Allow Yourself (coloured) (0802644897912) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...