Top.Mail.Ru
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 1
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 2
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 3
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 4
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 5
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 6
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 7
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
TRIPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 1
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 2
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 3
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 4
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 5
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 6
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 7
  • Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059014135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
TRIPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Getaway, Reconnect, Rewind, Trauma, Lines, Presence, Momentum, Plan, Flux
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие с двойным виниловым альбомом "Trips" от Long Distance Calling. Это уникальное издание выполнено в формате 2LP с бархатистым серебристым оттиском, добавляющим нотку роскоши и элегантности. Каждый трек на этой пластинке - это увлекательное приключение в мир звуков, эмоций и музыкального искусства. Незабываемый опыт прослушивания гарантирован. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Trips" и отправиться в музыкальное путешествие вместе с Long Distance Calling.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059014135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
TRIPS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Getaway, Reconnect, Rewind, Trauma, Lines, Presence, Momentum, Plan, Flux
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие с двойным виниловым альбомом "Trips" от Long Distance Calling. Это уникальное издание выполнено в формате 2LP с бархатистым серебристым оттиском, добавляющим нотку роскоши и элегантности. Каждый трек на этой пластинке - это увлекательное приключение в мир звуков, эмоций и музыкального искусства. Незабываемый опыт прослушивания гарантирован. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Trips" и отправиться в музыкальное путешествие вместе с Long Distance Calling.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Long Distance Calling - Trips (coloured) (8716059014135) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...