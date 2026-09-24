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Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка

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Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Blacknuss
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Blacknuss
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Aint No Sunshine, A2a Whats Goin On, A2b Mercy Mercy Me (The Ecology), Take Me Girl, Im Ready, I Love You Yes I Do, My Girl, Which Way Is It Going, One Nation, Never Can Say Goodbye, Old Rugged Cross, Make It With You, Blacknuss
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Aint No Sunshine, A2a Whats Goin On, A2b Mercy Mercy Me (The Ecology), Take Me Girl, Im Ready, I Love You Yes I Do, My Girl, Which Way Is It Going, One Nation, Never Can Say Goodbye, Old Rugged Cross, Make It With You, Blacknuss

Отзывы о товаре Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Blacknuss
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Aint No Sunshine, A2a Whats Goin On, A2b Mercy Mercy Me (The Ecology), Take Me Girl, Im Ready, I Love You Yes I Do, My Girl, Which Way Is It Going, One Nation, Never Can Say Goodbye, Old Rugged Cross, Make It With You, Blacknuss
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Aint No Sunshine, A2a Whats Goin On, A2b Mercy Mercy Me (The Ecology), Take Me Girl, Im Ready, I Love You Yes I Do, My Girl, Which Way Is It Going, One Nation, Never Can Say Goodbye, Old Rugged Cross, Make It With You, Blacknuss
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - Blacknuss (Analogue) (5060149623107) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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