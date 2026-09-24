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5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка

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5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 1
5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 2
5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 3
5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 4
5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 1
  • 5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 2
  • 5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 3
  • 5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 4
  • 5060149621943, Виниловая пластинка Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Milt Jackson / Sunflower в ограниченном издании. Этот альбом является истинным произведением искусства, сочетающим в себе мастерство Милта Джексона и восхитительные мелодии. Sunflower - это музыка, способная перенести вас в мир гармонии и красоты звуков. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани музыкального искусства, заставляя вас погрузиться в атмосферу неповторимых звуков и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Milt Jackson / Sunflower и погрузиться в удивительный мир музыки. Это издание ограниченно по количеству и станет прекрасным дополнением к вашей коллекции винила, наполнив ваше пространство неповторимыми звуками и вибрациями.

Отзывы о товаре 5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Milt Jackson / Sunflower в ограниченном издании. Этот альбом является истинным произведением искусства, сочетающим в себе мастерство Милта Джексона и восхитительные мелодии. Sunflower - это музыка, способная перенести вас в мир гармонии и красоты звуков. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани музыкального искусства, заставляя вас погрузиться в атмосферу неповторимых звуков и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Milt Jackson / Sunflower и погрузиться в удивительный мир музыки. Это издание ограниченно по количеству и станет прекрасным дополнением к вашей коллекции винила, наполнив ваше пространство неповторимыми звуками и вибрациями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149621943, Jackson, Milt, Sunflower (Analogue) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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