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Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка

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Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 1
Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 2
Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Трек-лист
Take Me to, Rehab, Its Going Down, Hurricane, Disbeliever, Okay, Made by America, Supernova, Lost, Nice Boi, Prism
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка

Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе крас



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Трек-лист
Take Me to, Rehab, Its Going Down, Hurricane, Disbeliever, Okay, Made by America, Supernova, Lost, Nice Boi, Prism
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе крас


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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