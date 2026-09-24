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Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка

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Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка - фото 1
Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Stranger Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929850019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Stranger Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Glorious, Born To Cry, Come Out, Under Your Wing, Lights, Tantalise Me, Moonbathe Skin, Dancer, When It's Your Time, End In Tears, Love In A Time Of Science, Glorious (Reprise), Fur, Fur (Replicant Version), Fur (Keen K Remix), Fur (Original Demo), The Exhibitionist (Original 2000 Demo Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка

Stranger Things — одиннадцатый сольный студийный альбом британского певца и автора песен Марка Алмонда, выпущенный в 2001 году. Расширенное переиздание на двойном цветном виниле. Это переиздание включает в себя оригинальный альбом "Stranger Things", а также демо, ремиксы, раритеты, альтернативные версии и концертные исполнения треков альбома. "Stranger Things" стал результатом сотрудничества Марка Алмонда и талантливого исландского продюсера и аранжировщика Йохана Йоханнссона (Lhooq, Dip, Hafler Trio.), который придал альбому нарочито кинематографическую музыкальную последовательность с характерной мелодраматичностью и широкими струнными аранжировками на переднем плане. Альбом, ловко сочетающий в себе элементы синти-попа с оттенком готики и оркестрового величия, после своего выпуска вызвал многочисленные похвалы критиков.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929850019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Stranger Things
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Glorious, Born To Cry, Come Out, Under Your Wing, Lights, Tantalise Me, Moonbathe Skin, Dancer, When It's Your Time, End In Tears, Love In A Time Of Science, Glorious (Reprise), Fur, Fur (Replicant Version), Fur (Keen K Remix), Fur (Original Demo), The Exhibitionist (Original 2000 Demo Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Stranger Things — одиннадцатый сольный студийный альбом британского певца и автора песен Марка Алмонда, выпущенный в 2001 году. Расширенное переиздание на двойном цветном виниле. Это переиздание включает в себя оригинальный альбом "Stranger Things", а также демо, ремиксы, раритеты, альтернативные версии и концертные исполнения треков альбома. "Stranger Things" стал результатом сотрудничества Марка Алмонда и талантливого исландского продюсера и аранжировщика Йохана Йоханнссона (Lhooq, Dip, Hafler Trio.), который придал альбому нарочито кинематографическую музыкальную последовательность с характерной мелодраматичностью и широкими струнными аранжировками на переднем плане. Альбом, ловко сочетающий в себе элементы синти-попа с оттенком готики и оркестрового величия, после своего выпуска вызвал многочисленные похвалы критиков.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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