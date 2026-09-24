Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка
Stranger Things — одиннадцатый сольный студийный альбом британского певца и автора песен Марка Алмонда, выпущенный в 2001 году. Расширенное переиздание на двойном цветном виниле. Это переиздание включает в себя оригинальный альбом "Stranger Things", а также демо, ремиксы, раритеты, альтернативные версии и концертные исполнения треков альбома. "Stranger Things" стал результатом сотрудничества Марка Алмонда и талантливого исландского продюсера и аранжировщика Йохана Йоханнссона (Lhooq, Dip, Hafler Trio.), который придал альбому нарочито кинематографическую музыкальную последовательность с характерной мелодраматичностью и широкими струнными аранжировками на переднем плане. Альбом, ловко сочетающий в себе элементы синти-попа с оттенком готики и оркестрового величия, после своего выпуска вызвал многочисленные похвалы критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Marc Almond - Stranger Things (coloured) (5013929850019) виниловая пластинка