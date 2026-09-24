4065629644826, Blind Guardian, God Machine (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 664921
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4065629644826, Blind Guardian, God Machine (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), No More (Heavy Vocals)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), No More (Heavy Vocals)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
4065629644826, Blind Guardian, God Machine (coloured) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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