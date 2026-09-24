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Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка

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0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 1
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 2
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 3
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 4
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 5
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 6
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 7
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 8
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 9
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 10
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 11
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 12
0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 1
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 2
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 3
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 4
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 5
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 6
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 7
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 8
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 9
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 10
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 11
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 12
  • 0602567504504, Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Si - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка

Шестнадцатый студийный альбом 2018 года великого итальянского тенора Андреа Бочелли. Альбом состоит из нового материала за последние 14 лет. На альбоме также присутствуют песни записанные в дуэте с сыном Андреа - Маттео Бочелли, Эд Шираном, Джошом Гробаном, Дуа Липой и многими другими. Альбом был записан в доме Андреа Бочелли в Форте дей Марми, Италия. В роли продюсера выступил Боб Эзрин, работавший с Alice Cooper, Лу Рид, Pink Floyd, Deep Purple, Peter Gabriel, Kiss, 30 Seconds to Mars, Nine Inch Nails. Андреа Бочелли - итальянский исполнитель классической и популярной музыки. В 12-летнем возрасте артист полностью ослеп. Несмотря на диплом юриста, желание стать великим тенором было намного сильнее. В 1992 году Бочелли прошел прослушивание у итальянской звезды Дзуккеро, что сыграло решающую роль в карьере певца. Запись с прослушивания оказалась в руках Лучано Паваротти, который пригласил тенора для совместного выступления. Бочелли также исполняет популярную музыку, так как эстрадный певец он записал альбом Bocelli, который занял первые строчки в чартах разных стран и многократно становился платиновым.

Отзывы о товаре Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Шестнадцатый студийный альбом 2018 года великого итальянского тенора Андреа Бочелли. Альбом состоит из нового материала за последние 14 лет. На альбоме также присутствуют песни записанные в дуэте с сыном Андреа - Маттео Бочелли, Эд Шираном, Джошом Гробаном, Дуа Липой и многими другими. Альбом был записан в доме Андреа Бочелли в Форте дей Марми, Италия. В роли продюсера выступил Боб Эзрин, работавший с Alice Cooper, Лу Рид, Pink Floyd, Deep Purple, Peter Gabriel, Kiss, 30 Seconds to Mars, Nine Inch Nails. Андреа Бочелли - итальянский исполнитель классической и популярной музыки. В 12-летнем возрасте артист полностью ослеп. Несмотря на диплом юриста, желание стать великим тенором было намного сильнее. В 1992 году Бочелли прошел прослушивание у итальянской звезды Дзуккеро, что сыграло решающую роль в карьере певца. Запись с прослушивания оказалась в руках Лучано Паваротти, который пригласил тенора для совместного выступления. Бочелли также исполняет популярную музыку, так как эстрадный певец он записал альбом Bocelli, который занял первые строчки в чартах разных стран и многократно становился платиновым.
Самовывоз
Доставка
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Andrea Bocelli - Si (0602567504504) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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