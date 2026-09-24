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Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка

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Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863130299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Wedding Bell, You Came To Me, Gila, Turtle Island, Holy Dances, All The Years, Heart Of Chambers, Some Things Last A Long Time, Astronaut, D.A.R.L.I.N.G., Home Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) - отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться атмосферой музыки группы Beach House. Альбом Devotion - это настоящая жемчужина инди-рок музыки, пронизанная меланхолией и глубокими эмоциями. Каждая композиция переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Виниловая пластинка Beach House / Devotion (2LP) предоставляет уникальную возможность ощутить все оттенки и нюансы этого великолепного альбома. Качественное аналоговое звучание на виниле раскрывает всю глубину звуков и создает атмосферу, которая не оставит равнодушными истинных ценителей музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) и погрузиться в волшебный мир звуков, который оживает на вашем вертушке.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863130299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Wedding Bell, You Came To Me, Gila, Turtle Island, Holy Dances, All The Years, Heart Of Chambers, Some Things Last A Long Time, Astronaut, D.A.R.L.I.N.G., Home Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) - отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться атмосферой музыки группы Beach House. Альбом Devotion - это настоящая жемчужина инди-рок музыки, пронизанная меланхолией и глубокими эмоциями. Каждая композиция переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Виниловая пластинка Beach House / Devotion (2LP) предоставляет уникальную возможность ощутить все оттенки и нюансы этого великолепного альбома. Качественное аналоговое звучание на виниле раскрывает всю глубину звуков и создает атмосферу, которая не оставит равнодушными истинных ценителей музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) и погрузиться в волшебный мир звуков, который оживает на вашем вертушке.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Devotion (5400863130299) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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