Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 4
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 5
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 6
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 7
Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.39
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664572
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.39
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
134

Описание товара Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue

Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и долгую работу устройства. Эти мобильные телефоны обладают классическим дизайном моноблока, весом всего 69 грамм, что делает их легкими и удобными в использовании. Телефоны оснащены экраном диагональю 1.39 дюйм, который обеспечивает четкое отображение информации, необходимой для повседневного использования. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управлять функциями устройства легко и интуитивно благодаря удобной кнопочной клавиатуре. Основные технические характеристики включают поддержку двух SIM-карт формата nano-SIM, что позволяет оставаться на связи с помощью различных операторов связи. Кроме того, телефоны имеют встроенную Bluetooth-функцию для обмена данными с другими устройствами. Эти модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, однако оснащены камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Отсутствие кнопки SOS не делает эти устройства менее привлекательными, ведь их основное преимущество – это надежность и долговечность работы, что делает их идеальным выбором для пользователей, предпочитающих функциональность и простоту в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.39
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и долгую работу устройства. Эти мобильные телефоны обладают классическим дизайном моноблока, весом всего 69 грамм, что делает их легкими и удобными в использовании. Телефоны оснащены экраном диагональю 1.39 дюйм, который обеспечивает четкое отображение информации, необходимой для повседневного использования. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управлять функциями устройства легко и интуитивно благодаря удобной кнопочной клавиатуре. Основные технические характеристики включают поддержку двух SIM-карт формата nano-SIM, что позволяет оставаться на связи с помощью различных операторов связи. Кроме того, телефоны имеют встроенную Bluetooth-функцию для обмена данными с другими устройствами. Эти модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, однако оснащены камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Отсутствие кнопки SOS не делает эти устройства менее привлекательными, ведь их основное преимущество – это надежность и долговечность работы, что делает их идеальным выбором для пользователей, предпочитающих функциональность и простоту в повседневных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...