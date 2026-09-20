Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1416 Circle Blue
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание простоты и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит надежность и долгую работу устройства. Эти мобильные телефоны обладают классическим дизайном моноблока, весом всего 69 грамм, что делает их легкими и удобными в использовании. Телефоны оснащены экраном диагональю 1.39 дюйм, который обеспечивает четкое отображение информации, необходимой для повседневного использования. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управлять функциями устройства легко и интуитивно благодаря удобной кнопочной клавиатуре. Основные технические характеристики включают поддержку двух SIM-карт формата nano-SIM, что позволяет оставаться на связи с помощью различных операторов связи. Кроме того, телефоны имеют встроенную Bluetooth-функцию для обмена данными с другими устройствами. Эти модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, однако оснащены камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Отсутствие кнопки SOS не делает эти устройства менее привлекательными, ведь их основное преимущество – это надежность и долговечность работы, что делает их идеальным выбором для пользователей, предпочитающих функциональность и простоту в повседневных задачах.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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