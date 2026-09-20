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Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
белый
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
18 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664549
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Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ-HP101W Белый
Электрическая плита BQ – это современное и компактное устройство, идеальное для приготовления разнообразных блюд. С мощностью в 2200 Вт и наличием одной индукционной конфорки, она обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что сокращает время готовки. Эта модель весит всего 1,9 кг, что делает ее портативной и удобной для использования как дома, так и на выезде.
Плита оснащена сенсорным управлением, благодаря которому вы с легкостью можете регулировать интенсивность нагрева и выбирать оптимальные условия для кулинарных экспериментов. Приятный белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер кухни, а стеклокерамическое покрытие панели и конфорки не только добавляет изысканности внешнему виду, но и упрощает процесс ухода за прибором.
Плита BQ обеспечит вам комфорт и эффективность в процессе приготовления пищи, независимо от вашей кулинарной задумки. Надежность и качество исполнения от проверенного бренда BQ гарантируют долгий срок службы устройства.
Электрическая плита BQ – это современное и компактное устройство, идеальное для приготовления разнообразных блюд. С мощностью в 2200 Вт и наличием одной индукционной конфорки, она обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что сокращает время готовки. Эта модель весит всего 1,9 кг, что делает ее портативной и удобной для использования как дома, так и на выезде.
Плита оснащена сенсорным управлением, благодаря которому вы с легкостью можете регулировать интенсивность нагрева и выбирать оптимальные условия для кулинарных экспериментов. Приятный белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер кухни, а стеклокерамическое покрытие панели и конфорки не только добавляет изысканности внешнему виду, но и упрощает процесс ухода за прибором.
Плита BQ обеспечит вам комфорт и эффективность в процессе приготовления пищи, независимо от вашей кулинарной задумки. Надежность и качество исполнения от проверенного бренда BQ гарантируют долгий срок службы устройства.
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