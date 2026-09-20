Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1730P Белый- Серый
Электрический чайник Blackton KT1730P изготовлен из качественного пластика, благодаря чему не влияет на вкус воды. Удобный носик электрочайника позволит налить воду в чашку не пролив. За счет высокой мощности электрочайник быстро вскипятит воду. - Объем - 2.5 л. - Материал корпуса - Пластик. - Индикатор включения - Да - Вращение на подставке - Да - Отсек для хранения электрошнура - Да - Длина электрошнура - 75 см - Напряжение (В) и частота (Гц) - 220-240 В, 50/60 Гц - Мощность (Вт) - 2200 Вт - Размер изделия (ШхВхГ) - 245 х 245 х 160 мм - Комплектация - Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон - Вес нетто - 0,86 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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