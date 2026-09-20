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Машинки Полесье "Легион" №2 красный (в сеточке) купить с доставкой в Москве
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Машинки Полесье "Легион" №2 красный (в сеточке)

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Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 1
Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 2
Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 3
Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 4
Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 5
Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 1
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 2
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 3
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 4
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 5
  • Машинки Полесье &quot;Легион&quot; №2 красный (в сеточке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661925
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
39х23х20
Вес, г.
893

Описание товара Машинки Полесье "Легион" №2 красный (в сеточке)

Игрушка от бренда Полесье Легион №2 красный (в сеточке) 76113 несомненно понравится вашему ребенку. Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 2 изготовлен в красном цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, а особенно для мальчиков, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!

Отзывы о товаре Машинки Полесье "Легион" №2 красный (в сеточке)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка от бренда Полесье Легион №2 красный (в сеточке) 76113 несомненно понравится вашему ребенку. Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 2 изготовлен в красном цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, а особенно для мальчиков, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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