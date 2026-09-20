Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb
Медиаплеер Cadena Pro A 8Gb.Смарт ТВ приставка CADENA PRO A1 расширит функциональные возможности вашего телевизора и позволит Вам наслаждаться качественным изображением в формате FULL HD и 4K Ultra HD. Благодаря поддержке Wi-Fi, Вы сможете легко подключиться к интернету и наслаждаться множеством онлайн-сервисов, таких как YouTube, IVI , VK Видео, Триколор Кино и ТВ и многих других, Оснащенная операционной системой Android 10 AOSP, наша смарт приставка предлагает Вам доступ к огромному количеству приложений и сервисов в Google Play Market, С помощью Bluetooth 5.0 и портов USB Вы сможете подключать различные устройства: флешки, жесткие диски, мышь, клавиатуру и многие другие, чтобы расширить функциональность вашего ТВ, Пульт с поддержкой голосового управления позволит Вам без труда вводить длинные названия. Просто скажите, что вы хотите посмотреть!
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