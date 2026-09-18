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Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039 купить с доставкой в Москве
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Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039

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Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Устройство видеозахвата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253423
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Характеристики

Бренд
AVerMedia
Тип товара
Устройство видеозахвата
Автономность
нет
Видеозахват
Да
Входы
S-Video / Композитный вход (RCA) / Компонентный / HDMI / USB
Дисплей
нет
Комплектация
Устройство видеозахвата, AVerMedia DVD EZMaker, 7 CD с драйверами CD с ПО, краткое руководство пользователя, USB-кабель
Поддержка HD
DVD/VCD
Пульт ДУ
нет
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
USB
Тип устройства
устройство видеозахвата
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х4
Вес, кг.
17.47

Описание товара Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039

Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 предназначено для оцифровки старых аналоговых (VHS или Hi-8) видеокассет. USB-порт обеспечивает качественное и надежное подключение, после чего AVerMedia DVD EZMaker 7 сразу готово к работе.Особенностью данной модели устройства является непосредственно сама оцифровка старых аналоговых видеокассет с дальнейшей записью на DVD/VCD диск. Есть возможность редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7.

Отзывы о товаре Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVerMedia
Тип товара
Устройство видеозахвата
Автономность
нет
Видеозахват
Да
Входы
S-Video / Композитный вход (RCA) / Компонентный / HDMI / USB
Дисплей
нет
Комплектация
Устройство видеозахвата, AVerMedia DVD EZMaker, 7 CD с драйверами CD с ПО, краткое руководство пользователя, USB-кабель
Поддержка HD
DVD/VCD
Пульт ДУ
нет
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
USB
Развернуть
Тип устройства
устройство видеозахвата
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 предназначено для оцифровки старых аналоговых (VHS или Hi-8) видеокассет. USB-порт обеспечивает качественное и надежное подключение, после чего AVerMedia DVD EZMaker 7 сразу готово к работе.Особенностью данной модели устройства является непосредственно сама оцифровка старых аналоговых видеокассет с дальнейшей записью на DVD/VCD диск. Есть возможность редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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