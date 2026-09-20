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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678859
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Описание товара Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006)
ТВ-приставка SberBox 2 — это любимые развлекательные возможности в новом прозрачном корпусе с удобным креплением за телевизор с помощью липучки. Пульт больше не потеряется благодаря функции «Найти пульт». Нажмите дважды на кнопку на приставке, и он издаст звуковой сигнал. В новой версии ТВ-приставки добавился LAN-разъём — теперь к интернету можно подключиться по кабелю, что обеспечит более стабильное соединение. При этом приставка имеет и модуль Wi-Fi. В комплекте идёт обновлённый пульт с большим количеством кнопок быстрого доступа к сервисам. Смотрите 100+ бесплатных ТВ-каналов, пользуйтесь популярными онлайн-кинотеатрами и удобным сквозным поиском по фильмам и сериалам, а также управляйте ТВ-приставкой голосом с помощью виртуального ассистента Салют с искусственным интеллектом GigaChat.
ТВ-приставка SberBox 2 — это любимые развлекательные возможности в новом прозрачном корпусе с удобным креплением за телевизор с помощью липучки. Пульт больше не потеряется благодаря функции «Найти пульт». Нажмите дважды на кнопку на приставке, и он издаст звуковой сигнал. В новой версии ТВ-приставки добавился LAN-разъём — теперь к интернету можно подключиться по кабелю, что обеспечит более стабильное соединение. При этом приставка имеет и модуль Wi-Fi. В комплекте идёт обновлённый пульт с большим количеством кнопок быстрого доступа к сервисам. Смотрите 100+ бесплатных ТВ-каналов, пользуйтесь популярными онлайн-кинотеатрами и удобным сквозным поиском по фильмам и сериалам, а также управляйте ТВ-приставкой голосом с помощью виртуального ассистента Салют с искусственным интеллектом GigaChat.
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