Top.Mail.Ru
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 1
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 2
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 3
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 4
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 5
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 6
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 7
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 8
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 9
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 10
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 11
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 12
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 13
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 14
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 15
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 16
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 17
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 18
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 19
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 20
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 21
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 22
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 23
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 24
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 25
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 26
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 27
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 28
Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 1
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 2
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 3
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 4
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 5
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 6
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 7
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 8
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 9
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 10
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 11
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 12
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 13
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 14
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 15
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 16
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 17
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 18
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 19
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 20
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 21
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 22
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 23
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 24
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 25
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 26
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 27
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 28
  • Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678859
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Медиаплеер
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
403

Описание товара Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006)

ТВ-приставка SberBox 2 — это любимые развлекательные возможности в новом прозрачном корпусе с удобным креплением за телевизор с помощью липучки. Пульт больше не потеряется благодаря функции «Найти пульт». Нажмите дважды на кнопку на приставке, и он издаст звуковой сигнал. В новой версии ТВ-приставки добавился LAN-разъём — теперь к интернету можно подключиться по кабелю, что обеспечит более стабильное соединение. При этом приставка имеет и модуль Wi-Fi. В комплекте идёт обновлённый пульт с большим количеством кнопок быстрого доступа к сервисам. Смотрите 100+ бесплатных ТВ-каналов, пользуйтесь популярными онлайн-кинотеатрами и удобным сквозным поиском по фильмам и сериалам, а также управляйте ТВ-приставкой голосом с помощью виртуального ассистента Салют с искусственным интеллектом GigaChat.

Отзывы о товаре Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Медиаплеер
Описание
ТВ-приставка SberBox 2 — это любимые развлекательные возможности в новом прозрачном корпусе с удобным креплением за телевизор с помощью липучки. Пульт больше не потеряется благодаря функции «Найти пульт». Нажмите дважды на кнопку на приставке, и он издаст звуковой сигнал. В новой версии ТВ-приставки добавился LAN-разъём — теперь к интернету можно подключиться по кабелю, что обеспечит более стабильное соединение. При этом приставка имеет и модуль Wi-Fi. В комплекте идёт обновлённый пульт с большим количеством кнопок быстрого доступа к сервисам. Смотрите 100+ бесплатных ТВ-каналов, пользуйтесь популярными онлайн-кинотеатрами и удобным сквозным поиском по фильмам и сериалам, а также управляйте ТВ-приставкой голосом с помощью виртуального ассистента Салют с искусственным интеллектом GigaChat.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Smart-TV приставка Sber Box 2 (SBDV-00006) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...