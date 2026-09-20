Медиаплеер Dune HD Solo 8K
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Характеристики
Описание товара Медиаплеер Dune HD Solo 8K
Медиаплеер Dune HD Solo 8K - мощный 8K медиаплеер с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J. Отсек для 3.5 HDD, память 8+64 ГБ, Wi-Fi 6. Новая флагманская 8K линейка (следующее поколение после моделей на RTD1619DR). Hi-End качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3. Преимущества: 8K видео, кодек AV1, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, Wi-Fi 6, значительно более мощные CPU и GPU, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, более гибкие возможности масштабирования видео. Hi-End медиапроцессор S928X-K/J — самый совершенный и мощный медиапроцессор от Amlogic. Содержит видеопроцессор Dolby Vision VS10, обеспечивающий выдающееся качество изображения, поддерживает 8K, включает новый видеокодек AV1 имеет высочайшую производительность.
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