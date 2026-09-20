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Медиаплеер Dune HD Solo 8K купить с доставкой в Москве
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Медиаплеер Dune HD Solo 8K

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Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 3
Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 4
Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 1
  • Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 2
  • Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 3
  • Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 4
  • Медиаплеер Dune HD Solo 8K - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678563
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Характеристики

Бренд
Dune
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
Да
Видеозахват
Да
Входы
Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-С, выход HDMI, выход аудио коаксиальный, выход аудио оптический, выход аудио стерео, выход видео композитный
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, адаптер питания, батарейки, документация, кабель HDMI 8K Ultra High Speed, пульт ДУ
Поддержка HD
8K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
да
Таймер записи
Да
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Медиаплеер Dune HD Solo 8K

Медиаплеер Dune HD Solo 8K - мощный 8K медиаплеер с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J. Отсек для 3.5 HDD, память 8+64 ГБ, Wi-Fi 6. Новая флагманская 8K линейка (следующее поколение после моделей на RTD1619DR). Hi-End качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3. Преимущества: 8K видео, кодек AV1, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, Wi-Fi 6, значительно более мощные CPU и GPU, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, более гибкие возможности масштабирования видео. Hi-End медиапроцессор S928X-K/J — самый совершенный и мощный медиапроцессор от Amlogic. Содержит видеопроцессор Dolby Vision VS10, обеспечивающий выдающееся качество изображения, поддерживает 8K, включает новый видеокодек AV1 имеет высочайшую производительность.

Отзывы о товаре Медиаплеер Dune HD Solo 8K




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Характеристики
Бренд
Dune
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
Да
Видеозахват
Да
Входы
Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-С, выход HDMI, выход аудио коаксиальный, выход аудио оптический, выход аудио стерео, выход видео композитный
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, адаптер питания, батарейки, документация, кабель HDMI 8K Ultra High Speed, пульт ДУ
Поддержка HD
8K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
да
Таймер записи
Да
Тип подключения
беспроводной
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Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер Dune HD Solo 8K - мощный 8K медиаплеер с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J. Отсек для 3.5 HDD, память 8+64 ГБ, Wi-Fi 6. Новая флагманская 8K линейка (следующее поколение после моделей на RTD1619DR). Hi-End качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3. Преимущества: 8K видео, кодек AV1, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, Wi-Fi 6, значительно более мощные CPU и GPU, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, более гибкие возможности масштабирования видео. Hi-End медиапроцессор S928X-K/J — самый совершенный и мощный медиапроцессор от Amlogic. Содержит видеопроцессор Dolby Vision VS10, обеспечивающий выдающееся качество изображения, поддерживает 8K, включает новый видеокодек AV1 имеет высочайшую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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