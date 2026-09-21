Смарт ТВ приставка Cadena PRO A CSB-230
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Характеристики
Тип товара
Смарт-ТВ приставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смарт-ТВ приставка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
383
Описание товара Смарт ТВ приставка Cadena PRO A CSB-230
Медиаплеер Cadena PRO A CSB-230 под управлением ОС Android 10 расширяет функциональные возможности телевизора без поддержки Smart TV. Она предоставляет доступ к потоковым сервисам контента и магазину приложений Google Play. Подключение медиаплеера к Интернету выполняется через встроенный модуль Wi-Fi и порт Ethernet 10/100 Mbps. Для клавиатуры, мыши, внешних накопителей есть 2 порта USB. Пульт ДУ синхронизируется с приставкой Cadena PRO A CSB-230 по беспроводному интерфейсу Bluetooth и поддерживает голосовое управление при помощи ассистента Google.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Медиаплеер Cadena PRO A CSB-230 под управлением ОС Android 10 расширяет функциональные возможности телевизора без поддержки Smart TV. Она предоставляет доступ к потоковым сервисам контента и магазину приложений Google Play. Подключение медиаплеера к Интернету выполняется через встроенный модуль Wi-Fi и порт Ethernet 10/100 Mbps. Для клавиатуры, мыши, внешних накопителей есть 2 порта USB. Пульт ДУ синхронизируется с приставкой Cadena PRO A CSB-230 по беспроводному интерфейсу Bluetooth и поддерживает голосовое управление при помощи ассистента Google.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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