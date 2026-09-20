Угловая шлифмашина в кейсе WS13-125SXEK 4935451310 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
2800
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х15
Вес, кг.
5.67
Описание товара Угловая шлифмашина в кейсе WS13-125SXEK 4935451310 AEG
Угловая шлифмашина AEG WS13-125SXEK 4935451310 оснащена новым мощным двигателем, который обеспечивает отличную производительность. Фрезерованные металлические шестерни повышают надежность конструкции. Благодаря плоскому металлическому корпусу редуктора, удобно работать в ограниченном пространстве. Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки. Модель имеет электронную регулировку оборотов, что позволяет выполнять различные виды работ.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.9
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина AEG WS13-125SXEK 4935451310 оснащена новым мощным двигателем, который обеспечивает отличную производительность. Фрезерованные металлические шестерни повышают надежность конструкции. Благодаря плоскому металлическому корпусу редуктора, удобно работать в ограниченном пространстве. Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки. Модель имеет электронную регулировку оборотов, что позволяет выполнять различные виды работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина в кейсе WS13-125SXEK 4935451310 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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