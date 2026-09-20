Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659774
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Описание товара Угловая шлифмашина WS 22-230 DMS 4935431730 AEG
Углошлифовальная машина AEG WS 22-230 DMS со скоростью вращения шпинделя 6600 об/мин и мощностью электродвигателя 2200 Вт позволяет выполнять резку и шлифовку металлических заготовок. Этот инструмент, незаменимый в вашей домашней мастерской, работает с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 230 мм. Функция блокировки шпинделя позволяет вам быстрее снять одну оснастку и установить другую. Благодаря полукруглому щитку, прикрывающему вращающийся диск, ваши руки защищены от попадания опилок, абразивных частиц отрезного диска. Щиток монтируется на инструмент вручную, без ключей или отверток. Уверенное удержание инструмента во время работы вам гарантирует двухпозиционная дополнительная рукоятка, включенная в комплект с УШМ AEG WS 22-230 DMS. Ее можно установить в наиболее удобном для вас положении. Шлифмашина питается от сети 220 В и подключается к сети при помощи 4-метрового сетевого кабеля.
Углошлифовальная машина AEG WS 22-230 DMS со скоростью вращения шпинделя 6600 об/мин и мощностью электродвигателя 2200 Вт позволяет выполнять резку и шлифовку металлических заготовок. Этот инструмент, незаменимый в вашей домашней мастерской, работает с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 230 мм. Функция блокировки шпинделя позволяет вам быстрее снять одну оснастку и установить другую. Благодаря полукруглому щитку, прикрывающему вращающийся диск, ваши руки защищены от попадания опилок, абразивных частиц отрезного диска. Щиток монтируется на инструмент вручную, без ключей или отверток. Уверенное удержание инструмента во время работы вам гарантирует двухпозиционная дополнительная рукоятка, включенная в комплект с УШМ AEG WS 22-230 DMS. Ее можно установить в наиболее удобном для вас положении. Шлифмашина питается от сети 220 В и подключается к сети при помощи 4-метрового сетевого кабеля.
Угловая шлифмашина WS 22-230 DMS 4935431730 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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