Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 659282
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Drum Things (Erschlagzeugtes), Asynchron (Verjault Und Zugeredet), Yea Yea Yea (Zerbeatelt), Broken (Ofensivitaaten), Somnium (Trauma), Frequency (Entzwei), Autonomes (Entdrei), Chaoticolour (Entsext), Expressionidiom (Kapuntterbunt), Altitude (Quaar Feld Aus), Impropulsion (Nochn Lied)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Drum Things (Erschlagzeugtes), Asynchron (Verjault Und Zugeredet), Yea Yea Yea (Zerbeatelt), Broken (Ofensivitaaten), Somnium (Trauma), Frequency (Entzwei), Autonomes (Entdrei), Chaoticolour (Entsext), Expressionidiom (Kapuntterbunt), Altitude (Quaar Feld Aus), Impropulsion (Nochn Lied)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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