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Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка

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Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 1
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 2
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 3
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 4
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 5
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 6
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 2
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 3
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 4
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 5
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 6
  • Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Drum Things (Erschlagzeugtes), Asynchron (Verjault Und Zugeredet), Yea Yea Yea (Zerbeatelt), Broken (Ofensivitaaten), Somnium (Trauma), Frequency (Entzwei), Autonomes (Entdrei), Chaoticolour (Entsext), Expressionidiom (Kapuntterbunt), Altitude (Quaar Feld Aus), Impropulsion (Nochn Lied)

Отзывы о товаре Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Drum Things (Erschlagzeugtes), Asynchron (Verjault Und Zugeredet), Yea Yea Yea (Zerbeatelt), Broken (Ofensivitaaten), Somnium (Trauma), Frequency (Entzwei), Autonomes (Entdrei), Chaoticolour (Entsext), Expressionidiom (Kapuntterbunt), Altitude (Quaar Feld Aus), Impropulsion (Nochn Lied)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Duul - Disaster (4059251606659) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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