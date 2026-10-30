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Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Vai, Steve, Vai/Gash (coloured) (0810020509649)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In the Wind, Busted, Lets Jam, Woman Fever, She Saved My Life Tonight, Danger Zone, Generation, Flowers Of Fire

Отзывы о товаре Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In the Wind, Busted, Lets Jam, Woman Fever, She Saved My Life Tonight, Danger Zone, Generation, Flowers Of Fire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Vai - Vai/Gash (coloured) (0810020509649) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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