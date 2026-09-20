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The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 3
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 4
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 5
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 6
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 7
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 8
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 9
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 10
The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Dissolution
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 7
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 8
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 9
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 10
  • The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659105
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Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644898810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Dissolution
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Not Naming Any Names, I Might, Threatening War, Uncovering Your Tracks, All That Youve Got, Far Below, Pillar Of Salt, White Mist Shed A Light
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир прекрасной музыки с альбомом Dissolution от The Pineapple Thief. Этот изысканный релиз доступен в формате 1LP, который позволит вам погрузиться в глубины атмосферы и мелодий группы. Откройте для себя уникальное звучание и исполнение The Pineapple Thief, которые смогут поразить вас своим талантом и виртуозностью. Dissolution - это истинное произведение искусства, способное принести вам незабываемые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку этого альбома и добавить его в свою коллекцию. Поглотитесь в звуки и эмоции, которые привнесет в вашу жизнь музыка The Pineapple Thief. Dissolution - это источник вдохновения и радости для всех ценителей качественной музыки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644898810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Dissolution
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Not Naming Any Names, I Might, Threatening War, Uncovering Your Tracks, All That Youve Got, Far Below, Pillar Of Salt, White Mist Shed A Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир прекрасной музыки с альбомом Dissolution от The Pineapple Thief. Этот изысканный релиз доступен в формате 1LP, который позволит вам погрузиться в глубины атмосферы и мелодий группы. Откройте для себя уникальное звучание и исполнение The Pineapple Thief, которые смогут поразить вас своим талантом и виртуозностью. Dissolution - это истинное произведение искусства, способное принести вам незабываемые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку этого альбома и добавить его в свою коллекцию. Поглотитесь в звуки и эмоции, которые привнесет в вашу жизнь музыка The Pineapple Thief. Dissolution - это источник вдохновения и радости для всех ценителей качественной музыки.


Теги товара: Progressive Rock
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