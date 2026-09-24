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Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Francoise Hardy
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Francoise Hardy
Жанр
Шансон
Трек-лист
Il Tuo Migliore Amico, Io Vorrei, Per Tanto Tempo, L'Amore Va, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, Ci St? (J'Suis D'Accord), ? All'Amore Che Penso, L'Et? Dell'Amore, Oh Oh Cheri, Il Ragazzo Della Via Gluck
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Fran?oise Hardy / Fran?oise Hardy (Green, Limited) (1LP) – значит окутаться неповторимой атмосферой музыки этого легендарного альбома. Альбом Fran?oise Hardy – это настоящая музыкальная жемчужина, которая поражает своей нежностью, гармонией и проникновенными текстами. Голос Франсуазы Арди раскрывает всю глубину эмоций и переносит слушателя в мир романтики и мечты. Купить виниловую пластинку Fran?oise Hardy / Fran?oise Hardy (Green, Limited) (1LP) – это возможность добавить в свою коллекцию образец классического французского шансона, которому поклоняются миллионы людей во всем мире. Ограниченный выпуск в зеленом цвете придаст вашей коллекции уникальность и особый шарм.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SAAR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saar
Barcode
[8004883215775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Francoise Hardy
Жанр
Шансон
Трек-лист
Il Tuo Migliore Amico, Io Vorrei, Per Tanto Tempo, L'Amore Va, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, Ci St? (J'Suis D'Accord), ? All'Amore Che Penso, L'Et? Dell'Amore, Oh Oh Cheri, Il Ragazzo Della Via Gluck
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку Fran?oise Hardy / Fran?oise Hardy (Green, Limited) (1LP) – значит окутаться неповторимой атмосферой музыки этого легендарного альбома. Альбом Fran?oise Hardy – это настоящая музыкальная жемчужина, которая поражает своей нежностью, гармонией и проникновенными текстами. Голос Франсуазы Арди раскрывает всю глубину эмоций и переносит слушателя в мир романтики и мечты. Купить виниловую пластинку Fran?oise Hardy / Fran?oise Hardy (Green, Limited) (1LP) – это возможность добавить в свою коллекцию образец классического французского шансона, которому поклоняются миллионы людей во всем мире. Ограниченный выпуск в зеленом цвете придаст вашей коллекции уникальность и особый шарм.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franсoise Hardy - Francoise Hardy (coloured) (8004883215775) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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