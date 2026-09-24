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Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка

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Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 1
Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 2
Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 1
  • Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 2
  • Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
High Roller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
High Roller
Barcode
[4251267715381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End

Отзывы о товаре Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
High Roller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
High Roller
Barcode
[4251267715381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
War Games
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Keep on Rockin, Heaven Can Wait, Fire in Your Eyes, Let Your Heads Roll, Love is Breaking My Heart, Paradise, (Enola Gay) Drop the Bomb, Fallout, Playin Fools, The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grave Digger - War Games (coloured) (4251267715381) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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