Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка
Сборник композиций Питера Гэбриэла из саундтреков различных фильмаоо, включая Natural Born Killers, Against All Oddsx Wall-E и другие известные кинокартины. Издание на классическом черном виниле. Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитBoney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитChilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Peter Gabriel - Rated PG (0884108008195) виниловая пластинка